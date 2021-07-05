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Киев отменяет бумажные билеты в транспорте: как заплатить за проезд

Автор: Юлия Струк

Киев отменяет бумажные проездные билеты в общественном транспорте. С 14 июля город перейдет на электронные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской горадминистрации.

"Киев стал первым городом в Украине, где полностью отменяют бумажные талоны на проезд в коммунальном общественном транспорте. С 14 июля окончательного выйдут из обращения талоны на проезд, которые можно было приобрести у кондукторов. Все поездки в муниципальном транспорте теперь цифровизованы в электронные билеты", - указано в сообщении.

Чтобы воспользоваться общественным транспортом, можно приобрести транспортную карту или купить QR-билет в:

  • T-киосках;
  • терминалах самообслуживания е-билета;
  • терминалах Easy Pay;
  • на станциях Киевского метрополитена;
  • в приложении Киев Цифровой.

В КГГА объяснили, что бумажные билеты не давали полной информации о пассажирообороте в общественном транспорте. Теперь будет проще вести учет поездок пассажиров, в том числе имеющих льготы, и возмещать перевозчикам их актуальные расходы.

"Благодаря переходу на электронные билеты город сможет лучше контролировать работу транспорта, его количество и загруженность на маршрутах. А имея полную картину - улучшить качество доступа к общественному транспорту для жителей и гостей города", - сказано в сообщении.

Напомним, 1 июля в столице начался последний этап отказа от бумажных проездных документов.

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Киевтранспорте-билет