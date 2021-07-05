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Київ скасовує паперові квитки в транспорті: як заплатити за проїзд

Автор: Юлія Струк

Київ скасовує паперові проїздні квитки в громадському транспорті. З 14 липня місто перейде на електронні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міськадміністрації.

"Київ став першим містом в Україні, де повністю скасовують паперові талони на проїзд у комунальному громадському транспорті. Із 14 липня остаточно вийдуть з обігу талони на проїзд, що можна було придбати у кондукторів. Усі поїздки в муніципальному транспорті тепер цифровізовано в електронні квитки", - вказано у повідомленні.

Щоб скористатись громадським транспортом, можна придбати транспортну карту або ж купити QR-квиток у:

  • T-кіосках;
  • терміналах самообслуговування е-квитка;
  • терміналах Easy Pay;
  • на станціях Київського метрополітену;
  • у застосунку Київ Цифровий.

У КМДА пояснили, що паперові квитки не давали повної інформації про пасажирообіг у громадському транспорті. Тепер буде простіше вести облік поїздок пасажирів, зокрема й тих, що мають пільги, і відшкодовувати перевізникам їхні актуальні витрати.

"Завдяки переходу на електронні квитки місто зможе краще контролювати роботу транспорту, його кількість та завантаженість на маршрутах. А маючи повну картину - покращити якість доступу до громадського транспорту для жителів та гостей міста", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, 1 липня у столиці почався останній етап відмови від паперових проїзних документів.

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