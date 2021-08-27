Киев снова отменил несколько рейсов городской электрички

Киев завтра снова отменит несколько рейсов городской электрички. Сообщается, что 28 августа не будут ходить три утренних рейса.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Киевпастранса".
"Внимание! 28 августа по техническим причинам отменяются рейсы городской электрички №№7304, 7311/12, 7319. Приносим извинения за неудобства", - говорится в сообщении.
Отметим, все три рейса являются утренними.
Напомним, ранее в августе и июле уже отменяли вышеуказанные рейсы. Тогда тоже указывались технические причины.