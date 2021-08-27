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Київ знову скасував кілька рейсів міської електрички

Автор: РБК-Україна

Київ завтра знову скасує кілька рейсів міської електрички. Повідомляється, що 28 серпня не ходитимуть три ранкових рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Київпастрансу".

"Увага! 28 серпня з технічних причин скасовуються рейси міської електрички № № 7304, 7311/12, 7319. Приносимо вибачення за незручності", - йдеться в повідомленні.

Зазначимо, всі три рейси є ранковими.

Нагадаємо, раніше в серпні і липні вже скасовували вищевказані рейси. Тоді теж вказувалися технічні причини.

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Київ