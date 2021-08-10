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В Киеве отменят движение трех городских электричек: дата

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Киев, Вторник 10 августа 2021 22:06
В Киеве отменят движение трех городских электричек: дата Фото: в Киеве ограничат движение трех городских электричек с 11 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Киеве отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.

Начиная с 11 августа, движение электричек 7304 (Киев - Волынский - Дарница), 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный) и 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка) временно приостановлено.

Соответствующее решение было принято по техническим причинам.

Дата возобновления движения не уточняется.

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