В Киеве отменят движение трех городских электричек: дата
Фото: в Киеве ограничат движение трех городских электричек с 11 августа (Виталий Носач, РБК-Украина)
В Киеве отменят рейсы трех городских электричек. Это связано с техническими причинами.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевпасстранса.
Начиная с 11 августа, движение электричек 7304 (Киев - Волынский - Дарница), 7311/7312 (Дарница - Дарница Пригородный) и 7319 (Дарница - Почайна - Борщаговка) временно приостановлено.
Соответствующее решение было принято по техническим причинам.
Дата возобновления движения не уточняется.