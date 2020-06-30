Киев может отложить полный переход на е-билет

Киевские власти могут отложить полный переход на единый электронный билет в транспорте. Перенос сроков возможен в связи с вопросами проезда для льготников из других регионов Украины.

Об этом заявила замглавы КГГА Марина Хонда, передает пресс-служба городской администрации.

По ее словам, Киев готов перенести переход на е-билет до 1 января 2021 года, чтобы Кабинет министров и Рада успели внести изменения в законодательство о льготах на проезд. В соответствии с действующим законодательством, бесплатный проезд льготникам регламентируется законами, которые касаются ветеранов, военных, чернобыльцев и другим категориям - около 240 тыс. киевлян.

Кроме того, постановлениями Кабмина предоставлено право бесплатного проезда для пенсионеров, а это еще 480 тысяч жителей Киева. При этом, согласно Конституции, проезд для льготников компенсирует государство, но с 2015 эти расходы возложены на местные бюджеты.

"Но мы считаем социальной несправедливостью для льготников из других регионов Украины, которым придется платить за проезд с введением единого электронного билета. Столичный бюджет этих расходов покрыть не может. Поэтому государство должно урегулировать этот вопрос на законодательном уровне", - добавила Хонда.

Напомним, ранее сообщалось, что общественный транспорт Киева окончательно переходит на электронный билет с 1 июля 2020 года; предполагалось, что оплата будет проходить только с помощью KyivSmartCard, банковской карты и разового QR-билета.

Кроме того, с 1 июля меняются условия льготного проезда пассажиров, которые не зарегистрированы в Киеве: они должны купить билет, сохранить чек и получить компенсацию в органах социальной защиты.