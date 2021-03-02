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Киев остановился в пробках: ситуация на дорогах столицы

Автор: Андрей Василюк

Вечером 2 марта в Киеве наблюдаются существенные заторы. С усложнением движения можно столкнуться на основных транспортных артериях столицы.

Об этом свидетельствуют данные Google maps.

В частности, огромные пробки фиксируется на Голосеевском проспекте, проспекте Победы, Степана Бандеры, Валерия Лобановского, бульваре Шевченко, Надднепрянском шоссе, бульваре Дружбы народов, Кольцевой дороге, улице Саперско-Слободской.

Существенные осложнения трафика на Гаванском мосту. На Южном мосту - пробка в направлении на левый берег, что вызвано ремонтными работами. На Северном мосту осложнения движения в направлении на левый берег.

На левом берегу значительных заторов не наблюдается.

Ранее сообщалось, что с 07:00 27 февраля до 31 мая на Индустриальном путепроводе в Киеве частично ограничивается движение транспорта. Это эт'связано с началом капитального ремонта.

Во время работ движение будет частично ограничено на полторы полосы на обеих частях путепровода.

Также во время первого этапа ограничат проход пешеходов на части путепровода в сторону центра. Пешеходы смогут двигаться по тротуарам путепровода со стороны станции метро "Шулявская.

Работы выполнят в комплексе с обновлением улицы Борщаговской.

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