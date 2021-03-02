Київ зупинився у заторах: ситуація на дорогах столиці

Ввечері 2 березня в Києві спостерігаються суттєві затори. З ускладненням руху можна зіштовхнутись на основних транспортних артеріях столиці.

Про це свідчать дані Google maps .

На лівому березі значних заторів не спостерігається.

Суттєві ускладнення трафіку на Гаванському мосту. На Південному мосту - затор в напрямку на лівий берег, спричинений ремонтними роботами. На Північному мосту ускладнення руху в напрямку на лівий берег.

Раніше повідомлялося, що із 07:00 27 лютого до 31 травня на Індустріальному шляхопроводі в Києві частково обмежується рух транспорту. Це пов'язано із початком капітального ремонту.

Під час робіт рух буде частково обмежено на півтори смуги на обох частинах шляхопроводу.

Також під час першого етапу обмежать прохід пішоходів на частині шляхопроводу в бік центру. Пішоходи зможуть рухатись тротуаром шляхопроводу з боку станції метро "Шулявська.

Роботи виконають у комплексі з оновленням вулиці Борщагівської.