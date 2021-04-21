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Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать

Автор: РБК-Украина

В Киеве вечером 21 апреля образовались километровые пробки на дорогах. На дорогах столицы много дорожно-транспортных происшествий.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

Ситуация на правом берегу

На дорогах правого берега столицы ситуация самая сложная. Движение затруднено по проспекту Победы, бульвару Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбальской, проспекту Степана Бандеры, на улицах Елены Телиги, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Жилянская, Лаврская, по бульвару Дружбы Народов, Большой окружной дороге.

В пробках также стоят почти все центральные улицы столицы. Движение также затруднено по Северному мосту.

Ситуация на левом берегу

Движение затруднено на улицах Здолбуновская, Тепловозная, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, улицах Евгения Сверстюка и Раисы Окипной, проспекте Мира и улице Строителей. Также пробки наблюдаются на улице Оноре де Бальзака.

Напомним, на выходных перекроют центральную часть Киева. Движение будет перекрыто с 08:00 до 15:30 25 апреля.

Ранее сообщалось, что с 10 апреля по 30 июня на участке Кольцевой дороги в Киеве будет ограничено движение. На трассе идет капитальный ремонт, на первом этапе обновят участок от Одесской площади до ул. Луценко (в направлении Жулян). В общей сложности будет отремонтирован участок от Одесской площади до ул. Ватутина.

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