Киев остановился в пробках: какие улицы стоит объехать

Ситуация на правом берегу

На дорогах правого берега столицы ситуация самая сложная. Движение затруднено по проспекту Победы, бульвару Леси Украинки, Набережном шоссе, улице Набережно-Рыбальской, проспекту Степана Бандеры, на улицах Елены Телиги, Большая Житомирская, Вячеслава Черновола, Жилянская, Лаврская, по бульвару Дружбы Народов, Большой окружной дороге.

В пробках также стоят почти все центральные улицы столицы. Движение также затруднено по Северному мосту.

Ситуация на левом берегу

Движение затруднено на улицах Здолбуновская, Тепловозная, Днепровской набережной, Харьковском и Дарницком шоссе, улицах Евгения Сверстюка и Раисы Окипной, проспекте Мира и улице Строителей. Также пробки наблюдаются на улице Оноре де Бальзака.