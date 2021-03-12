Киев остановился в девятибалльных пробках: карта

По состоянию на 18:00 12 марта Киев сковали пробки на дорогах. Движение затруднено по основным магистралям города, в том числе, из-за нескольких десятков ДТП.

На правобережной части пробка растянулась на несколько километров на Окружной дороге от Теремков до Борщаговки, причем сегодня транспорт тут стоит практически всю вторую половину дня. Также из-за аварии на выезде из Киева "красный" почти весь проспект Победы - от развязки на Воздухофлотском проспекте до района станции метро "Житомирская".

Сразу несколько аварий сковали движение по так называемой малой окружной - по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару и проспекту Лобановского. Также серьезные пробки на Голосеевском проспекте, проспекте Бандеры в направлении левого берега, на набережных Днепра и в центре Киева.

На левобережной части в заторах стоит транспорт на проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе.

Фото: пробки в Киеве