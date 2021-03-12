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Киев остановился в девятибалльных пробках: карта

Новина українською → Киев, Пятница 12 марта 2021 18:15
Киев остановился в девятибалльных пробках: карта Фото: пробки в Киеве (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

По состоянию на 18:00 12 марта Киев сковали пробки на дорогах. Движение затруднено по основным магистралям города, в том числе, из-за нескольких десятков ДТП.

Об этом свидетельствуют данные сервиса Google Maps.

На правобережной части пробка растянулась на несколько километров на Окружной дороге от Теремков до Борщаговки, причем сегодня транспорт тут стоит практически всю вторую половину дня. Также из-за аварии на выезде из Киева "красный" почти весь проспект Победы - от развязки на Воздухофлотском проспекте до района станции метро "Житомирская".

Сразу несколько аварий сковали движение по так называемой малой окружной - по улицам Елены Телиги, Вадима Гетьмана, Чоколовскому бульвару и проспекту Лобановского. Также серьезные пробки на Голосеевском проспекте, проспекте Бандеры в направлении левого берега, на набережных Днепра и в центре Киева.

На левобережной части в заторах стоит транспорт на проспекте Николая Бажана и Харьковском шоссе.

Киев остановился в девятибалльных пробках: карта

Фото: пробки в Киеве

Напомним, ранее сообщалось, что Киев в течение дня засыпает снегом. Кроме того, в столице сегодня сильный ветер. По этой причине КГГА призывала сделать в пятницу короткий рабочий день.

Кроме того, в связи со снегопадом грузовикам запретили заезжать в Киев.

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