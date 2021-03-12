Київ зупинився у дев'ятибальних заторах: карта

Станом на 18:00 12 березня Києва скували пробки на дорогах. Рух ускладнено основними магістралями міста, у тому числі, через кілька десятків ДТП.

На правобережній частині пробка розтягнулася на кілька кілометрів на Окружній дорозі від Теремків до Борщагівки, причому сьогодні транспорт тут стоїть практично всю другу половину дня. Також через аварію на виїзді з Києва "червоний" майже весь проспект Перемоги - від розв'язки на Повітрофлотському проспекті до району станції метро "Житомирська".

Одразу кілька аварій обмежили рух по так званій малій окружної - по вулицях Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульвару та проспекту Лобановського. Також серйозні пробки на Голосіївському проспекті, проспекті Бандери в напрямку лівого берега, на набережних Дніпра і в центрі Києва.

На лівобережній частині у заторах стоїть транспорт на проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе.

Фото: пробки в Києві