ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Київ зупинився у дев'ятибальних заторах: карта

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 18:15
Київ зупинився у дев'ятибальних заторах: карта Фото: пробки в Києві (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Станом на 18:00 12 березня Києва скували пробки на дорогах. Рух ускладнено основними магістралями міста, у тому числі, через кілька десятків ДТП.

Про це свідчать дані сервісу Google Maps.

На правобережній частині пробка розтягнулася на кілька кілометрів на Окружній дорозі від Теремків до Борщагівки, причому сьогодні транспорт тут стоїть практично всю другу половину дня. Також через аварію на виїзді з Києва "червоний" майже весь проспект Перемоги - від розв'язки на Повітрофлотському проспекті до району станції метро "Житомирська".

Одразу кілька аварій обмежили рух по так званій малій окружної - по вулицях Олени Теліги, Вадима Гетьмана, Чоколівському бульвару та проспекту Лобановського. Також серйозні пробки на Голосіївському проспекті, проспекті Бандери в напрямку лівого берега, на набережних Дніпра і в центрі Києва.

На лівобережній частині у заторах стоїть транспорт на проспекті Миколи Бажана та Харківському шосе.

Київ зупинився у дев'ятибальних заторах: карта

Фото: пробки в Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Київ протягом дня засипає снігом. Крім того, в столиці сьогодні сильний вітер. З цієї причини КМДА закликала зробити в п'ятницю короткий робочий день.

Крім того, у зв'язку зі снігопадом вантажівкам заборонили заїжджати до Києва.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Суспільство Київ пробки Погода
NEWS
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду
Харківські угоди: СБУ порушила справу про державну зраду
DAILY
Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Невелика гра. Як працює азартний бізнес в Україні після легалізації