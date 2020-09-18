Киев остается в "оранжевой зоне" еще на две недели

В Украине обновили карантинные зоны по эпидемической ситуации в регионах. По итогам разделения Киев еще на две недели останется в "оранжевой зоне".

Об этом сообщил министр Кабмина Олег Немчинов в Telegram.

В "оранжевой зоне" адаптивного карантина запрещается проведение массовых мероприятий с участием более чем 100 человек и более одного лица на 20 кв. метров.

Также запрещена работа хостелов и турбаз; ресторанов, ночных клубов ночью; спортзалов, фитнес-центров, учреждений культуры (кроме заведений, которые могут обеспечить посещение не более одного человека на 10 кв. м помещения) и детские лагеря.

При этом, согласно новым правилам зонирования, исключается норма о запрете перевозки в общественном транспорте при заполненности 50% сидячих мест.

Новое зонирование начнет действовать с 00:00 21 сентября.

Напомним, 18 сентября в Украине обновили карантинное зонирование.

Кроме того, по состоянию на 18 сентября, в Украине 3228 новых заражений коронавирусом.

Добавим, что в Минздраве назвали города, где больше всего госпитализированных больных с COVID-19.