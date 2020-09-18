Київ залишається в "помаранчевій зоні" ще на два тижні

В Україні оновили карантинні зони щодо епідемічної ситуації в регіонах. За підсумками поділу Київ ще на два тижні залишиться в "помаранчевій зоні".
Про це повідомив міністр Кабміну Олег Немчинов в Telegram.
У "помаранчевій зоні" адаптивного карантину забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів.
Також заборонена робота хостелів і турбаз; ресторанів, нічних клубів вночі; спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури (крім закладів, які можуть забезпечити відвідування не більше однієї особи на 10 кв. м, приміщення) та дитячі табори.
При цьому, згідно з новими правилами зонування, виключається норма про заборону перевезення в громадському транспорті при заповнюванні 50% сидячих місць.
Нове зонування почне діяти з 00:00 21 вересня.
Нагадаємо, 18 вересня в Україні оновили карантинне зонування.
Крім того, станом на 18 вересня, в Україні 3228 нових заражень коронавірусом.
Додамо, що в МОЗ назвали міста, де найбільше госпіталізованих хворих з COVID-19.