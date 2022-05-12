Киев остается "главной целью" России. Атаки возможны в любую секунду, - Кличко

В этом контексте градоначальник предостерег жителей столицы, которые планируют возвращаться, и призвал к осторожности, так как власти не могут гарантировать безопасность, пока в Украине продолжается война.

Кличко не сомневается, что Киев по-прежнему является "главной целью" РФ. Мэр отметил, что российские атаки могут произойти "в любую секунду".

Также Кличко рассказал, что обеспокоен возможностью применения президентом РФ Владимиром Путиным тактического ядерного оружия против Киева.

"Безопасность сейчас является главным приоритетом… Да, конечно, мы беспокоимся и надеемся, что наши воины защитят нас, но риск все равно есть, и без наших партнеров, без США и европейских стран мы не выживем", - высказался мэр столицы.