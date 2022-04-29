Обстрелы в Киеве 28 апреля: полиция задержала по меньшей мере двух предполагаемых корректировщиков
Вчера, 28 апреля, российские оккупанты открыли огонь по Киеву во время визита генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша. Правоохранители задержали предполагаемых корректировщиков огня.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова первого заместителя министра внутренних дел Евгения Енина.
"Буквально вчера после взрывов, которые произошли на территории Шевченковского района Киева, правоохранителями, в частности силами Нацполиции, были задержаны по меньшей мере два подозрительных лица, которые осуществляли фотосъемку результатов разрыва ракет на территории Шевченковского района, а так же их дальнейшая пересылка на российские мобильные терминалы" - заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин.
Как отметил Енин, задержанные были подписаны на многочисленные сепаратистские ресурсы, а также имели "специфическое содержимое телефонной книги".
Киберполиция проанализировала содержимое мобильных телефонов задержанных на предмет удаленных материалов, чтобы уголовное преследование в отношении этих лиц основывалось на доказательствах по их противоправной деятельности.
Напомним, во время визита генсека ООН в Киев на правом берегу прогремели мощные взрывы. Как выяснилось, российские ракеты попали по Шевченковскому району города.
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