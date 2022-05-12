Київ залишається "головною ціллю" Росії. Атаки можливі в будь-яку секунду, - Кличко

Росія не відмовилася від намірів захопити Київ, і столиця України залишається її основною ціллю. Так, ворожі атаки на місто можуть поновитися в будь-який момент.

Про це заявив мер Києва Віталій Кличко, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар CNN .

У цьому контексті градоначальник застеріг жителів столиці, які планують повертатися, і закликав до обережності, оскільки влада не може гарантувати безпеку, поки в Україні триває війна.

Кличко не сумнівається, що Київ як і раніше є "головною ціллю" РФ. Мер зазначив, що російські атаки можуть відбутися "в будь-яку секунду".

Також Кличко розповів, що стурбований можливістю застосування президентом РФ Володимиром Путіним тактичної ядерної зброї проти Києва.

"Безпека зараз є головним пріоритетом... Так, звичайно, ми турбуємося і сподіваємося, що наші воїни захистять нас, але ризик все одно є, і без наших партнерів, без США і європейських країн ми не виживемо", - висловився мер столиці.