ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Ракетный удар по Киеву. Как выглядят разрушенные дома на Куреневке и Оболони: фоторепортаж

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 13:37
Ракетный удар по Киеву. Как выглядят разрушенные дома на Куреневке и Оболони: фоторепортаж Обстрелянная оккупантами многоэтажка в Киеве (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)
Автор: RBC.UA

Вражеские войска РФ 19-й день подряд продолжают атаковать Украину обстрелами с земли и воздушными авиаударами.

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты совершили попытку нарушить покой столицы Украины, подвергнув ракетным атакам мирные районы Киева.

РБК-Украина показывает последствия попадания снаряда и обломков сбитой ракеты в жилые дома спальных районах столицы.

Вражеские войска РФ 19-й день подряд продолжают атаковать Украину обстрелами с земли и воздушными авиаударами.

В понедельник, 14 марта, российские оккупанты совершили попытку нарушить покой столицы Украины, подвергнув ракетным атакам мирные районы Киева.

Ранним утром снаряд попал в 9-ти этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек.

Эвакуация мирного населения из поврежденного сбитой ракетой дома (фото: facebook.com/MNS.GOV.UA)

Спустя некоторое время обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.

Ликвидация последствий попадания сбитой ракеты в жилой дом
(фото: facebook. com/kyivcity.gov.ua)

Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров.

Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.

Спасатели и бригады скорой работы на месте.

О том, что происходит прямо сейчас в Украине на 19-й день войны читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Вооруженные силы Украины ГСЧС Оболонь Война в Украине
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Андрей Садовой: Часто в ЕС думают, что война далеко. Она уже у вас на границе