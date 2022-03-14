Ракетный удар по Киеву. Как выглядят разрушенные дома на Куреневке и Оболони: фоторепортаж
Вражеские войска РФ 19-й день подряд продолжают атаковать Украину обстрелами с земли и воздушными авиаударами.
В понедельник, 14 марта, российские оккупанты совершили попытку нарушить покой столицы Украины, подвергнув ракетным атакам мирные районы Киева.
РБК-Украина показывает последствия попадания снаряда и обломков сбитой ракеты в жилые дома спальных районах столицы.
Вражеские войска РФ 19-й день подряд продолжают атаковать Украину обстрелами с земли и воздушными авиаударами.
В понедельник, 14 марта, российские оккупанты совершили попытку нарушить покой столицы Украины, подвергнув ракетным атакам мирные районы Киева.
Ранним утром снаряд попал в 9-ти этажный жилой дом на Оболони. По уточненным данным, один человек погиб. 10 получили ранения. Из дома эвакуировали около 70 человек.
Спустя некоторое время обломки ракеты упали на дорогу на Куреневке. Один человек погиб, шесть раненых. Двоих раненых забрала скорая.
Полностью уничтожен троллейбус, находившийся без пассажиров.
Вылетели стекла, поврежденные балконы окрестных домов и коммерческие помещения на первых этажах.
Спасатели и бригады скорой работы на месте.
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