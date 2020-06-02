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Київ остаточно переходить на е-квиток у транспорті: названо дату

Новини » Суспільство     02.06.2020 - 11:54
Київ остаточно переходить на е-квиток у транспорті: названо дату
Фото: Київ переходить на е-квиток з 1 липня (facebook.com/Kyivpastrans)

Електронний квиток у громадському транспорті Києва вводять з 1 липня

Громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток з 1 липня 2020 року. З цього числа оплатити поїздку можна буде проїзною картою, картою метро (в метрополітені), банківською картою або разовим квитком з QR-кодом.

Про це повідомляє прес-служба київського метро.

Повідомляється, що з 1 липня громадський транспорт Києва остаточно переходить на електронний квиток. Сплатити проїзд у громадському транспорті можна буде за допомогою:

  • KyivSmartCard
  • Картою метро (до 31.03.2021)
  • Безконтактною банківською карткою будь-якої платіжної системи (у жовтих турнікетах метро) мобільних додатків Google Pay, Apple Pay або KyivSmartСard.
  • Разовим квитком з QR-кодом (паперовим або електронним). Електронний можна купити в додатку або кіосках

Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури України Владислав Криклій повідомив, що в Києві готують до запуску єдиний електронний квиток для метро та іншого залізничного транспорту.

Зазначимо, з 25 травня відновилася робота київського метро без жетонів, а пасажири можуть скористатися виключно електронним квитком, банківськими та проїзними картками.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Київтранспортэлектронный билет
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