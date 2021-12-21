Киев ограничит въезд грузовиков из-за непогоды: когда будет действовать запрет

Со вторника, 21 декабря в Киеве будут ограничивать въезд грузовиков из-за ухудшения погоды. Запрет начнет действовать с 17:00.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.
Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Да, ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.
Как объясняют в КГГА, это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечит движение снегоуборочной техники.
Указано, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О его снятии будет сообщено отдельно.
К водителям фур обращаются с просьбой учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.
Также городская власть обращается к водителям с просьбой:
"Автомобили, которые будут мешать работе спецтехники, будут эвакуированы", - добавляют в сообщении.
Напомним, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Киеве ожидается понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до -14 градусов.
Добавим, синоптики предупреждали, что сегодня погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.