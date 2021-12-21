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Киев ограничит въезд грузовиков из-за непогоды: когда будет действовать запрет

Автор: Мария Кучерявец

Со вторника, 21 декабря в Киеве будут ограничивать въезд грузовиков из-за ухудшения погоды. Запрет начнет действовать с 17:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА.

Соответствующее решение приняла Постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Да, ограничение будет действовать вечером с 17:00 до 22:00, а также с 07:00 до 10:00 утром.

Как объясняют в КГГА, это позволит минимизировать возникновение пробок на дорогах и обеспечит движение снегоуборочной техники.

Указано, что ограничение будет действовать до улучшения погодных условий. О его снятии будет сообщено отдельно.

К водителям фур обращаются с просьбой учесть эту информацию и заранее формировать свои маршруты.

Также городская власть обращается к водителям с просьбой:

  • не пользоваться личным авто во время снегопада;
  • по возможности отдавать предпочтение общественному транспорту,
  • не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, которые будут мешать работе спецтехники, будут эвакуированы", - добавляют в сообщении.

Напомним, по прогнозу синоптиков, в ближайшее время в Киеве ожидается понижение температуры воздуха. Столбики термометров опустятся до -14 градусов.

Добавим, синоптики предупреждали, что сегодня погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта.

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КГГАКиев