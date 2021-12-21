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Мороз усиливается. Температура в Киеве опустится до -14

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Киев, Вторник 21 декабря 2021 09:10
Мороз усиливается. Температура в Киеве опустится до -14 Фото: в Киеве обещают морозы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иванна Шовкун

В ближайшее время в Киеве ожидается понижение температуры воздуха. Отметки термометров опустятся до -14 градусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу КГГА в Telegram.

В Киеве с ночи длится снегопад. По данным синоптиков, температура опустилась местами до +1...-7 градусов.

"В ближайшие сутки понижение температуры прогнозируют до -12...-14", - говорится в сообщении

Напомним, 21 декабря в Украине на всей территории ожидаются снегопады. Температура воздуха будет колебаться от -16 до -1 градуса.

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