Київ обмежить в'їзд вантажівок через негоду: коли діятиме заборона

З вівторка, 21 грудня у Києві обмежуватимуть в'їзд вантажівок через погіршення погоди. Заборона почне діяти з 17:00.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу КМДА.
Відповідне рішення ухвалила Постійна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Так, обмеження діятиме увечері із 17:00 до 22:00, а також із 07:00 до 10:00 вранці.
Як пояснюють у КМДА, це дозволить мінімізувати виникнення заторів на дорогах та забезпечить рух снігоприбиральної техніки.
Зазначено, що обмеження діятиме до покращення погодних умов. Про його зняття буде повідомлено окремо.
До водіїв фур звертаються з проханням врахувати цю інформацію та заздалегідь формувати свої маршрути.
Також міська влада звертається до водіїв із проханням:
"Автомобілі, що заважатимуть роботі спецтехніки, будуть евакуйовані", - додають в повідомленні.
Нагадаємо, за прогнозом синоптиків, найближчим часом у Києві очікується зниження температури повітря. Стовпчики термометрів опустяться до -14 градусів.
Додамо, синоптики попереджали, що сьогодні погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту.