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У Київ обмежили в'їзд вантажівок через спеку

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Київ, Четвер 08 липня 2021 10:30
У Київ обмежили в'їзд вантажівок через спеку Фото: в'їзд вантажівок до Києва обмежать з 11:00 ранку четверга (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

У Київ сьогодні обмежать в'їзд вантажівок через спеку. Обмеження почне діяти з 11:00 четверга.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на столичну патрульну поліцію.

"Сьогодні, 8 липня, з 11:00 обмежать в’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн, через перевищення денної температури повітря понад +28", - сказано у повідомленні.

Обмеження здійснюється на всіх під’їздах до Києва.

"Про зняття обмежень буде повідомлено додатково (орієнтовно до 19:00)", - інформують патрульні.

Нагадаємо, у Києві 1 липня з 14:00 обмежували рух вантажівок. Причиною стало підвищення денної температури повітря понад +28 градусів.

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