Киев снова ограничил въезд грузовиков из-за жары

Сегодня с 11:00 в столице снова ограничат въезд для грузовиков из-за жары. Ожидается, что запрет отменят уже вечером.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на патрульную полицию Киева.

"Въезд тяжеловесного автотранспорта весом более 24 тонн и нагрузкой на ось более 7 тонн ограничен из-за превышения дневной температуры воздуха более +28 градусов",- говорится в сообщении.

По информации полиции, ограничение осуществляется на всех подъездах к городу.

О снятии ограничений правоохранители сообщат дополнительно (ориентировочно до 20:00).