Київ знову обмежив в’їзд вантажівок через спеку

Сьогодні з 11:00 у столиці знову обмежать в'їзд для вантажівок через спеку. Очікується, що заборону скасують вже ввечері.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію Києва.
"В’їзд великовагового автотранспорту вагою понад 24 тонни й навантаженням на вісь понад 7 тонн обмежено через перевищення денної температури повітря понад +28 градусів", - йдеться у повідомленні.
За інформацією поліції, обмеження здійснюється на всіх під’їздах до міста.
Про зняття обмежень правоохоронці повідомлять додатково (орієнтовно до 20:00).
Нагадаємо, у Києві сьогодні температура повітря вдень складе +29+31, а вночі +18+20.