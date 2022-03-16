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Киев снова обстреляли оккупанты: снаряды попали в частные дома

Фото: Киев снова обстреляли оккупанты (facebook.com/Vitaliy.Klychko)
Автор: Мария Кучерявец

Сегодня вечером российские оккупанты снова обстреляли Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост мэра столицы Виталия Кличко.

Обновлено 20:26. По данным ГСЧС, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в трех жилых домах.

"16 марта в 17:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в Подольском районе столицы....По прибытию, бойцы обнаружили отдельные очаги возгорания из-за попадания обломков снаряда в три 1-этажных отдельно стоящих жилых дома", - говорится в сообщении.

В 18:34 спасатели локализовали пожар на общей площади 150 кв. м и в 18:42 - ликвидировали.

На месте задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

"Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики", - написал Кличко.

По его словам, возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На данный момент пострадавших не обнаружено.

"Поврежден также газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы", - добавил Кличко.

Напомним, сегодня по Киеву был нанесен удар ракетой утром 16 марта. В результате вражеского обстрела украинской столицы осколок снаряда попал в жилой многоэтажный дом в Шевченковском районе. Произошел обвал здания.

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