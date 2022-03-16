Киев снова обстреляли оккупанты: снаряды попали в частные дома

Обновлено 20:26. По данным ГСЧС, в результате вражеских обстрелов произошло возгорание в трех жилых домах.

"16 марта в 17:16 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре, возникшем в Подольском районе столицы....По прибытию, бойцы обнаружили отдельные очаги возгорания из-за попадания обломков снаряда в три 1-этажных отдельно стоящих жилых дома", - говорится в сообщении.

В 18:34 спасатели локализовали пожар на общей площади 150 кв. м и в 18:42 - ликвидировали.

На месте задействованы 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники, а также 25 человек личного состава. Жертв и пострадавших нет.

"Вечером враг снова обстреливал Киев. Снаряды попали в несколько частных домов в Подольском районе. На месте работают спасатели и медики", - написал Кличко.



По его словам, возгорание локализовано, но работы по ликвидации последствий пожара продолжаются. На данный момент пострадавших не обнаружено.



"Поврежден также газопровод низкого давления. Аварию ликвидируют специалисты газовой службы", - добавил Кличко.

Напомним, сегодня по Киеву был нанесен удар ракетой утром 16 марта. В результате вражеского обстрела украинской столицы осколок снаряда попал в жилой многоэтажный дом в Шевченковском районе. Произошел обвал здания.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.