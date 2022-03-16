Київ знову обстріляли окупанти: снаряди влучили в приватні будинки

Сьогодні ввечері російські окупанти знову обстріляли Київ. Снаряди влучили в кілька приватних будинків у Подільському районі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост мера столиці Віталія Кличка.
Оновлено 20:26. За даними ДСНС, внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у трьох житлових будинках.
"16 березня о 17:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у Подільському районі столиці....По прибуттю, бійці виявили окремі осередки займання через потрапляння уламків снаряду в три 1-поверхові окремо розташовані житлові будинки", - йдеться в повідомленні.
О 18:34 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 150 кв. м та о 18:42 - ліквідували.
На місці задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.
"Увечері ворог знову обстрілював Київ. Снаряди потрапили в кілька приватних будинків у Подільському районі. На місці працюють рятувальники та медики", - написав Кличко.
За його словами, загоряння локалізоване, але роботи з ліквідації наслідків пожежі тривають. На даний момент постраждалих не виявлено.
"Пошкоджений також газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби", - додав Кличко.
Нагадаємо, сьогодні по Києву було завдано удару ракетою вранці 16 березня. В результаті ворожого обстрілу української столиці уламок снаряду влучив в житловий багатоповерховий будинок в Шевченківському районі. Стався обвал будівлі.
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