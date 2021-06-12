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Киев обойдет ливень, но в других областях - дождь: какой сегодня будет погода

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Киев, Суббота 12 июня 2021 10:00
Киев обойдет ливень, но в других областях - дождь: какой сегодня будет погода Фото: в Украине продолжают идти дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине в субботу будет дождливой во всех областях. Температура воздуха будет оставаться высокой.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр.

Прогноз во всех областях

12 июня в Украине будут дожди, кроме Киевской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Также прогнозируют грозу. Температура воздуха на западе страны составит +22+25 днем, а ночью +11+15. На севере страны днем +22+24, а ночью +12+14.

В центральных регионах Украины температура воздуха днем составит +22+25, а ночью +12+14. На востоке страны днем будет +22+25, а ночью +13+15.

Киев обойдет ливень, но в других областях - дождь: какой сегодня будет погода

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит + 24 +26, а ночью+13 + 15.

Напомним, в течение всей недели по Украине идут дожди с грозами. Из-за непогоды затоплены дома и дороги.

Отметим, из-за непогоды без света в Украине остались почти 50 населенных пунктов.

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