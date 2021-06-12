Киев обойдет ливень, но в других областях - дождь: какой сегодня будет погода

Погода в Украине в субботу будет дождливой во всех областях. Температура воздуха будет оставаться высокой.

Об этом сообщает УкрГидрометцентр .

Прогноз во всех областях

12 июня в Украине будут дожди, кроме Киевской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Также прогнозируют грозу. Температура воздуха на западе страны составит +22+25 днем, а ночью +11+15. На севере страны днем +22+24, а ночью +12+14.

В центральных регионах Украины температура воздуха днем составит +22+25, а ночью +12+14. На востоке страны днем будет +22+25, а ночью +13+15.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит + 24 +26, а ночью+13 + 15.