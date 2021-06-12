Киев обойдет ливень, но в других областях - дождь: какой сегодня будет погода
Погода в Украине в субботу будет дождливой во всех областях. Температура воздуха будет оставаться высокой.
Об этом сообщает УкрГидрометцентр.
Прогноз во всех областях
12 июня в Украине будут дожди, кроме Киевской, Кировоградской, Николаевской и Одесской областей. Также прогнозируют грозу. Температура воздуха на западе страны составит +22+25 днем, а ночью +11+15. На севере страны днем +22+24, а ночью +12+14.
В центральных регионах Украины температура воздуха днем составит +22+25, а ночью +12+14. На востоке страны днем будет +22+25, а ночью +13+15.
Прогноз в Киеве
В Киеве сегодня будет переменная облачность. Температура воздуха днем составит + 24 +26, а ночью+13 + 15.
Напомним, в течение всей недели по Украине идут дожди с грозами. Из-за непогоды затоплены дома и дороги.
Отметим, из-за непогоды без света в Украине остались почти 50 населенных пунктов.