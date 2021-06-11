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Из-за непогоды без света в Украине остались почти 50 населенных пунктов

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Пятница 11 июня 2021 08:14
Из-за непогоды без света в Украине остались почти 50 населенных пунктов Фото: в Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

В Украине из-за осложнения погодных условий обесточены жилые дома. В общем, без света 47 населенных пунктов.

Об этом сообщили в пресс-центре ГСЧС.

По состоянию на 7:00 11 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, гроза) из - за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены населенные пункты в 6 областях, а именно: Житомирская - 18, Сумская - 7, Винницкая - 6, Запорожская - 6, Киевская - 6 и Луганская - 4.

К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Ранее сообщалось, что в Украине в пятницу 11 июня воздержатся дожди. По всей стране они будут сопровождаться грозами.

Добавим, что погода в Украине будет очень дождливой из-за циклона с атмосферными фронтами, что будет обеспечивать влажную и относительно теплую погоду в течение всей недели.

РБК-Украина также писало, когда грозы и дожди начнут отступать.

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