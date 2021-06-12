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Київ омине злива, але в інших областях - дощ: якою сьогодні буде погода

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Київ, Субота 12 червня 2021 10:00
Київ омине злива, але в інших областях - дощ: якою сьогодні буде погода Фото: в Україні продовжують йти дощі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Погода в Україні у суботу буде дощовою у всіх областях. Температура повітря лишатиметься високою.

Про це повідомляє УкрГідрометцентр.

Прогноз у всіх областях

12 червня в Україні будуть дощі, крім Київської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Також прогнозують грозу. Температура повітря на заході країни складе +22+25 вдень, а вночі +11+15. На півночі країни вдень +22+24, а вночі +12+14.

У центральних регіонах України температура повітря вдень складе +22+25, а вночі +12+14. На сході країни вдень буде +22+25, а вночі +13+15.

Київ омине злива, але в інших областях - дощ: якою сьогодні буде погода

Прогноз у Києві

У Києві сьогодні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +13+15.

Нагадаємо, протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки і дороги.

Зазначимо, через негоду без світла в Україні залишились майже 50 населених пунктів.

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