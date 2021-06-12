Київ омине злива, але в інших областях - дощ: якою сьогодні буде погода
Погода в Україні у суботу буде дощовою у всіх областях. Температура повітря лишатиметься високою.
Про це повідомляє УкрГідрометцентр.
Прогноз у всіх областях
12 червня в Україні будуть дощі, крім Київської, Кіровоградської, Миколаївської та Одеської областей. Також прогнозують грозу. Температура повітря на заході країни складе +22+25 вдень, а вночі +11+15. На півночі країни вдень +22+24, а вночі +12+14.
У центральних регіонах України температура повітря вдень складе +22+25, а вночі +12+14. На сході країни вдень буде +22+25, а вночі +13+15.
Прогноз у Києві
У Києві сьогодні буде мінлива хмарність. Температура повітря вдень складе +24+26, а вночі +13+15.
Нагадаємо, протягом усього тижня по Україні йдуть дощі з грозами. Через негоду затоплені будинки і дороги.
Зазначимо, через негоду без світла в Україні залишились майже 50 населених пунктів.