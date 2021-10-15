UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Киев и область накрыл туман. Видимость на дорогах ограничена

Автор: Александр Мороз

Утром 15 октября Киев и Киевскую область накрыл туман. Синоптики предупреждают об ограниченной видимости на дорогах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Предупреждение о тумане по Киеву и Киевской области. По данным УкрГидромтцентра, утром 15 октября туман, 200-500 м (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что погода в Украине в третьей декаде октября улучшится, ожидается потепление до +20.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеТуман