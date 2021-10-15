Київ і область накрив туман. Видимість на дорогах обмежена

Вранці 15 жовтня Київ та Київську область накрив туман. Синоптики попереджають про обмежену видимість на дорогах.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Державної служби з надзвичайних ситуацій.
"Попередження про туман по Києву та Київській області. За даними Укргідромтцентру, вранці 15 жовтня туман, 200-500 м (I рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що погода в Україні у третій декаді жовтня покращиться, очікується потепління до + 20.