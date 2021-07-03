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Киев и область накроют грозы, местами ожидается град

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Киевская область, Суббота 03 июля 2021 15:07
Киев и область накроют грозы, местами ожидается град Фото: Киев и столичный регион на выходных накроют грозы (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Киев и область в субботу, 3 июля, накроют грозы и шквалы. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о желтом уровне опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Внимание! Предупреждение о грозах в столице и столичном регионе. Как передает УкрГидрометцентр, в Киеве и области в ближайшие часы и до конца суток 3 июля местами град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

В ГСЧС обращают внимание, что днем ​​4 июля также ожидается гроза (І уровень опасности, желтый).

Напомним, Украину сегодня накроют грозы и шквалы. Спасатели ранее предупредили о желтом уровне опасности.

Как писало РБК-Украина, вчера ГСЧС сообщила, что на сегодня в Украине объявлено штормовое предупреждение. Также в областях будут дожди и град.

Так, погода в Украине в ближайшие выходные будет сложная почти во всех областях. Синоптики прогнозируют сильные дожди, ливни, грозы и местами - шквалы и град.

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Киев Киевская область Град гроза
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