Київ та область накриють грози, місцями очікується град
Київ та область у суботу, 3 липня, накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба відомства.
"Увага! Попередження про грози в столиці та столичному регіоні. Як передає УкрГідрометцентр, у Києві та області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 липня подекуди град та шквали 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.
У ДСНС звертають увагу, що вдень 4 липня також очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий).
Нагадаємо, Україну сьогодні накриють грози та шквали. Рятувальники раніше попередили про жовтий рівень небезпеки.
Як писало РБК-Україна, вчора ДСНС повідомила, що на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Також в областях будуть дощі та град.
Так, погода в Україні найближчими вихідними буде складна майже у всіх областях. Синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, грози та місцями - шквали й град.