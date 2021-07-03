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Київ та область накриють грози, місцями очікується град

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Київська область, Субота 03 липня 2021 15:07
Київ та область накриють грози, місцями очікується град Фото: Київ і столичний регіон на вихідних накриють грози (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Київ та область у суботу, 3 липня, накриють грози та шквали. Державна служба з надзвичайних ситуацій попереджає про жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служба відомства.

"Увага! Попередження про грози в столиці та столичному регіоні. Як передає УкрГідрометцентр, у Києві та області у найближчу годину з утриманням до кінця доби 3 липня подекуди град та шквали 15-20 м/с", - сказано у повідомленні.

У ДСНС звертають увагу, що вдень 4 липня також очікується гроза (І рівень небезпечності, жовтий).

Нагадаємо, Україну сьогодні накриють грози та шквали. Рятувальники раніше попередили про жовтий рівень небезпеки.

Як писало РБК-Україна, вчора ДСНС повідомила, що на сьогодні в Україні оголошено штормове попередження. Також в областях будуть дощі та град.

Так, погода в Україні найближчими вихідними буде складна майже у всіх областях. Синоптики прогнозують сильні дощі, зливи, грози та місцями - шквали й град.

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