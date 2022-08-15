UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

На Киев и область надвигается гроза: возможны подтопления

Фото: на Киев и область надвигается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Сегодня до конца суток и завтра в Киеве ожидаются грозы. Возможны подтопления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.

"Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - пишет пресс-служба КГГА.

В городе в результате непогоды возможны подтопления дорожной сети. В столице будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

"В целом предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции", - добавляет КГГА.

Согласно сообщению Киевской ОВА, завтра, 16 августа, грозы также ожидаются днем и в Киевской области.

"Специалисты напоминают, в случае пребывания на улице во время грозы нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор. А в домах – плотно закрывать окна", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что завтра, 16 августа, в Украине будет дождливая погода. При этом температура воздуха прогреется до +34 градусов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ПогодаУкраина