На Киев и область надвигается гроза: возможны подтопления

"Во время сильного ветра необходимо держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев, а также не парковать рядом с ними автотранспорт", - пишет пресс-служба КГГА.

В городе в результате непогоды возможны подтопления дорожной сети. В столице будет дежурить спецтехника КК "Киевавтодор".

"В целом предприятия "Киевавтодора" имеют 91 единицу спецтехники и спецсредств для ремонта и очистки системы ливневой канализации. Среди них мотопомпы, гидромониторы, насосные станции", - добавляет КГГА.

Согласно сообщению Киевской ОВА, завтра, 16 августа, грозы также ожидаются днем и в Киевской области.

"Специалисты напоминают, в случае пребывания на улице во время грозы нужно держаться подальше от деревьев, рекламных щитов, линий электропередач и других опор. А в домах – плотно закрывать окна", - пишет пресс-служба.