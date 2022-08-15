На Київ та область насувається гроза: можливі підтоплення

"Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - пише пресслужба КМДА.

У місті внаслідок негоди можливі підтоплення дорожньої мережі. В столиці чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".

"Загалом підприємства "Київавтодору" мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту та очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - додає КМДА.

Згідно з повідомленням Київської ОВА, завтра, 16 серпня, грози також очікуються вдень й у Київській області.

"Фахівці нагадують, у разі перебування на вулиці під час грози потрібно триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших опор. А в будинках – щільно закривати вікна", - пише пресслужба ОВА.