На Київ та область насувається гроза: можливі підтоплення

Сьогодні до кінця доби й завтра у Києві очікуються грози. Можливі підтоплення.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал КМДА.
"Під час сильного вітру необхідно триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев, а також не паркувати поряд із ними автотранспорт", - пише пресслужба КМДА.
У місті внаслідок негоди можливі підтоплення дорожньої мережі. В столиці чергуватиме спецтехніка КК "Київавтодор".
"Загалом підприємства "Київавтодору" мають 91 одиницю спецтехніки і спецзасобів для ремонту та очистки системи зливової каналізації. Серед них мотопомпи, гідромонітори, насосні станції", - додає КМДА.
Згідно з повідомленням Київської ОВА, завтра, 16 серпня, грози також очікуються вдень й у Київській області.
"Фахівці нагадують, у разі перебування на вулиці під час грози потрібно триматися подалі від дерев, рекламних щитів, ліній електропередач та інших опор. А в будинках – щільно закривати вікна", - пише пресслужба ОВА.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що завтра, 16 серпня, в Україні буде дощова погода. При цьому температура повітря прогріється до +34 градусів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.