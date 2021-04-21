На Киев и область надвигается гроза и град

В ближайший час в Киеве и области ожидается значительное ухудшение погоды. Синоптики прогнозируют грозовые дожди и град.
Непогода продержится до конца суток.
"В ближайший час и до конца дня грозы, местами град", - говорится в сообщении.
Синоптики объявили первый уровень опасности.
Напомним, погода в Украине в ближайшую неделю совсем не порадует. Синоптики предупредили, что дождями и ливнями будет заливать практически все области страны.
Кроме того, сегодня прогнозируется, что дожди будут идти с перерывами, поэтому можно рассчитывать на прояснение.
Добавим, что сегодня в большинстве областей ожидаются дожди и грозы.