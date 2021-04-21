На Київ і область насувається гроза і град

Найближчої години у Києві та області очікується значне погіршення погода . Синоптики прогнозують грозові дощі та град.

Про це повідомляє прес-центр Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"У найближчу годину і до кінця дня грози, місцями град", - йдеться в повідомленні.

Нагадавши, погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами і зливами буде заливати практично всі області країни.

Крім того, сьогодні прогнозується, що дощі йтимуть з перервами, тому можна розраховувати на прояснення.

Додамо, що сьогодні в більшості областей очікуються дощі та грози.