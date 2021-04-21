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На Київ і область насувається гроза і град

Автор: РБК-Україна

Найближчої години у Києві та області очікується значне погіршення погода. Синоптики прогнозують грозові дощі та град.

Про це повідомляє прес-центр Державній службі з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Негода протримається до кінця доби.

"У найближчу годину і до кінця дня грози, місцями град", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Нагадавши, погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами і зливами буде заливати практично всі області країни.

Крім того, сьогодні прогнозується, що дощі йтимуть з перервами, тому можна розраховувати на прояснення.

Додамо, що сьогодні в більшості областей очікуються дощі та грози.

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