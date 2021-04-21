На Київ і область насувається гроза і град

Найближчої години у Києві та області очікується значне погіршення погода. Синоптики прогнозують грозові дощі та град.
Негода протримається до кінця доби.
"У найближчу годину і до кінця дня грози, місцями град", - йдеться в повідомленні.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Нагадавши, погода в Україні в найближчий тиждень зовсім не порадує. Синоптики попередили, що дощами і зливами буде заливати практично всі області країни.
Крім того, сьогодні прогнозується, що дощі йтимуть з перервами, тому можна розраховувати на прояснення.
Додамо, що сьогодні в більшості областей очікуються дощі та грози.