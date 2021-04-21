Грозы, дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня резко ухудшилась. В большинстве областей, кроме восточных, будут дожди с грозами.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей, кроме Одесской, Харьковской, Донецкой и Луганской, будут идти сильные дожди с грозами. На западе страны температура воздуха днем составит +13+17, а ночью +3+6. На севере страны прогнозируют днем +11+14, а ночью +4+6.

В центральных областях синоптики передают днем +13+15, а ночью +3+5. Впрочем на востоке страны без дождей. Там днем будет +13+17, а ночью +6+8. В южных областях днем +13+17, а ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже будет дождь с грозой. Температура воздуха днем в городе составит +13+15, а ночью +3+5.