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Грозы, дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня

Новина українською → Киев, Среда 21 апреля 2021 08:00
Грозы, дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня Фото: страну накроют дожди с грозами (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине сегодня резко ухудшилась. В большинстве областей, кроме восточных, будут дожди с грозами.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей, кроме Одесской, Харьковской, Донецкой и Луганской, будут идти сильные дожди с грозами. На западе страны температура воздуха днем составит +13+17, а ночью +3+6. На севере страны прогнозируют днем +11+14, а ночью +4+6.

Грозы, дожди и потепление: прогноз погоды на сегодня

В центральных областях синоптики передают днем +13+15, а ночью +3+5. Впрочем на востоке страны без дождей. Там днем будет +13+17, а ночью +6+8. В южных областях днем +13+17, а ночью +4+7.

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня тоже будет дождь с грозой. Температура воздуха днем в городе составит +13+15, а ночью +3+5.

Напомним, погода в Украине в ближайшую неделю совсем не порадует. Синоптики предупредили, что дождями и ливнями будет заливать практически все области страны.

Также синоптик прогнозировала, что сегодня дожди будут идти с перерывами, поэтому можно рассчитывать на прояснение.

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