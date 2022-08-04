На Киев и область надвигается гроза

В Киеве и области сегодня, 4 августа, ухудшится погода. В ближайшее время регион накроет гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС.
"В ближайший час с удержанием до конца суток 4 августа в Киеве и области гроза (І уровень опасности, желтый)", - сказано в сообщении.
Напомним, Укргидрометцентр дал прогноз на последний месяц лета. Средняя месячная температура воздуха ожидается в пределах 20-25 градусов тепла.
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