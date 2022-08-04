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На Київ та область насувається гроза

Фото: на Київ та область насувається гроза (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

В Києві та області сьогодні, 4 серпня, погіршиться погода. Найближчої години регіон накриє гроза.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.

"У найближчу годину з утриманням до кінця доби 4 серпня у Києві та області гроза (І рівень небезпечності, жовтий)", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, Укргідрометцентр дав прогноз на останній місяць літа. Середня місячна температура повітря очікується в межах 20-25 градусів тепла.

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