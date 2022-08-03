На Киев и область надвигается гроза

В Киеве и области сегодня погода ухудшится. Ожидается гроза в ближайший час, которая продержится до конца суток.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В ближайший час в Киеве и области с удержанием до конца суток 3 августа гроза", - говорится в сообщении.
Вместе с тем спасатели объявили 1 уровень опасности, желтый.
Отметим, что непогода сегодня охватит Левобережье страны. Синоптики прогнозируют в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. Объявлен 1 уровень опасности, желтый.
По данным синоптиков, погодные условия также ухудшатся в ряде областей завтра, 4 августа. В частности, затронут северные, восточные и южные регионы.
Добавим, вчера синоптики предупреждали об ухудшении погоды в Украине.
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