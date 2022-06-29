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Штормовой ветер, гроза, но до +35: прогноз погоды на сегодня

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Украина, Среда 29 июня 2022 07:00
Штормовой ветер, гроза, но до +35: прогноз погоды на сегодня Фото: сегодня погода в Украине ухудшится (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Украине погода сегодня ухудшится, ожидаются град, кратковременные дожди и грозы со шквалами. Однако температура воздуха днем поднимется до +35.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня ночью без осадков. Днем в Украине, кроме западных и восточных областей, кратковременный дождь и гроза. В северных и центральных областях в отдельных районах град и шквальный ветер скоростью 15-20 м/с. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

Температура воздуха составит:

  • в северных областях ночью +16 +20, днем +28 +31 градусов;
  • на западе ночью +15 +19 градусов, а днем +32 +35;
  • в восточных областях ночью +17 +19, днем +28 +31 градусов;
  • на юге страны ночью +17 +19 градусов, а днем +29 +32;
  • в центральных областях ночью +18 +20, днем +30 +32 градуса.

Штормовой ветер, гроза, но до +35: прогноз погоды на сегодня

Погода в Киеве

Сегодня в столице ночью без осадков, днем кратковременный дождь и гроза, а в некоторых районах области град и сильный ветер 15-20 м/с. Столбики термометров ночью покажут +19 +21 градусов, а днем поднимутся до +29 +31.

Штормовой ветер, гроза, но до +35: прогноз погоды на сегодня

Напомним, ранее синоптики объявляли штормовое предупреждение на 29 июня.

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Погода в Украине Укргидометцентр
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