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На Київ та область насувається гроза

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Київ, Середа 29 червня 2022 12:29
На Київ та область насувається гроза Фото: на Київ насувається гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

У столиці та Київській області сьогодні, 29 червня, вдень різко погіршиться погода. Жителів регіону попереджають про грозу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.

За даними синоптиків, сьогодні очікуються грозові дощі, а в деяких регіонах Київської області можливий град та шквали. Швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с.

У регіоні оголосили перший, жовтий, рівень небезпеки.

"Під час поривів вітру щільно закривайте вікна будинків, а на вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні в Україні буде місцями волога, проте дуже спекотна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть до +35 градусів.

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