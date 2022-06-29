На Київ та область насувається гроза
У столиці та Київській області сьогодні, 29 червня, вдень різко погіршиться погода. Жителів регіону попереджають про грозу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Київської обласної державної адміністрації.
За даними синоптиків, сьогодні очікуються грозові дощі, а в деяких регіонах Київської області можливий град та шквали. Швидкість вітру буде досягати 15-20 м/с.
У регіоні оголосили перший, жовтий, рівень небезпеки.
"Під час поривів вітру щільно закривайте вікна будинків, а на вулиці тримайтеся подалі від дерев, рекламних конструкцій та ліній електропередач", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, сьогодні в Україні буде місцями волога, проте дуже спекотна погода. Стовпчики термометрів вдень покажуть до +35 градусів.
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