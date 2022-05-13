Киев и область меняют время комендантского часа. Транспорт будет ходить допоздна

"С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже. И будет продолжаться с 23:00 до 5:00 утра", - отметил он.

По его словам, с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше:

метрополитен - с 06:00 до 22:00

наземный общественный транспорт - с 06:00 до 22:30

В то же время Кличко призвал соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку угроза ракетных ударов по Киеву остается.