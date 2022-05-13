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Киев и область меняют время комендантского часа. Транспорт будет ходить допоздна

Фото: мэр Киева Виталий Кличко (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

С воскресенья, 15 мая, будет сокращено время комендантского часа в Киеве и Киевской области. Теперь он будет начинаться с 23:00.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram столичного мэра Виталия Кличко.

"С воскресенья, 15 мая, комендантский час будет начинаться час позже. И будет продолжаться с 23:00 до 5:00 утра", - отметил он.

По его словам, с 16 мая общественный транспорт столицы будет работать дольше:

  • метрополитен - с 06:00 до 22:00
  • наземный общественный транспорт - с 06:00 до 22:30

В то же время Кличко призвал соблюдать правила комендантского часа и не пренебрегать сигналами воздушной тревоги, поскольку угроза ракетных ударов по Киеву остается.

Напомним, ранее сообщалось, что украинцев хотят штрафовать за нарушение комендантского часа.

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КиевКиевская областьКомендантский час