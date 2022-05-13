Київ та область змінюють час комендантської години. Транспорт ходитиме допізна

"З неділі, 15 травня, комендантська година буде починатися годину пізніше. І триватиме з 23: 00 до 5:00 ранку", - зазначив він.

За його словами, з 16 травня громадський транспорт столиці працюватиме довше:

метрополітен - з 06:00 до 22:00

наземний громадський транспорт - з 06:00 до 22:30

У той же час Кличко закликав дотримуватися правил комендантської години і не нехтувати сигналами повітряної тривоги, оскільки загроза ракетних ударів по Києву залишається.

Зазначимо, до 15 травня комендантська година діє з 22:00 до 5:00.