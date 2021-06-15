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Киев и область в ближайшие часы накроет гроза

Автор: РБК-Украина

Во вторник, 15 июня, в Киеве и Киевской области ожидаются грозы. Непогода в столице и области продлится до конца суток.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра.

"В ближайший час и до конца суток 15 ноября в Киеве и области ожидается гроза", - говорится в сообщении.

Синоптики объявили первый уровень опасности, желтый.

Согласно классификатору Укргидрометцентра, желтый уровень опасности объявляется при потенциально опасных для инфрастуктуры, населения и окружающей среды погодных условиях. Рекомендуется соблюдать повышенную бдительность, быть осторожными и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

Напомним, на этой неделе погоду в Украине будет определять циклон над Черным морем. В западных и северных областях уменьшится количество осадков, а на остальной территории Украины продолжаются кратковременные дожди.

Добавим, что сегодня дожди обойдут только две области Украины.

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