Київ і область в найближчі години накриє гроза

У вівторок, 15 червня, в Києві та Київській області очікуються грози. Негода у столиці та області триватиме до кінця доби.

"У найближчу годину і до кінця доби 15 листопада в Києві та області очікується гроза", - йдеться в повідомленні.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки, жовтий.

Згідно з класифікатором Укргідрометцентру, жовтий рівень небезпеки оголошується при потенційно небезпечних для інфрастуктури, населення та навколишнього середовища погодних умовах. Рекомендується дотримуватися підвищеної пильності, бути обережними і стежити за повідомленнями про можливе погіршення погоди.