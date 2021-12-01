Киев ночью накроет мокрым снегом. На дорогах будет гололед

Ночью в Киеве пойдет небольшой снег. На некоторых участках дороги будет гололед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"В Киеве ночью 2 декабря ожидается небольшой снег, на некоторых участках дороги будет гололед", - говорится в сообщении.
Синоптики прогнозируют, что будет облачно с прояснениями, днем без осадков.
"Ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура ночью -1-3, днем +5+7", - уточняют в ведомстве.
При этом в Департаменте муниципальной безопасности Киева призывают граждан быть осторожными, передвигаясь по городу, и рекомендуют следовать советам во время гололеда.
"Также напоминаем водителям, что в период ухудшения погодных условий не стоит оставлять авто на тротуарах, крайних полосах дорог и обочинах, чтобы не мешать работе спецтехники. Автомобили, мешающие дорожникам, эвакуируют", - резюмируется в сообщении департамента.
Напомним, 2 декабря в Украине потеплеет во всех регионах. Температура воздуха днем поднимется до +12 градусов тепла.
Напомним, в первый день зимы Украину накрыли снегопады в западных областях. Температура воздуха на западе опустилась до 2+4 днем, а ночью -1+1.