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Київ вночі накриє мокрим снігом. На дорогах буде ожеледь

Автор: Ольга Белей

Вночі в Києві піде невеликий сніг. На деяких ділянках дороги буде ожеледь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.

"У Києві вночі 2 грудня очікується невеликий сніг, на деяких ділянках дороги буде ожеледь",- йдеться в повідомленні.

Синоптики прогнозують, що буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.

"Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі -1-3, вдень +5+7", - уточнюють у відомстві.

При цьому в Департаменті муніципальної безпеки Києва закликають громадян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватися порад під час ожеледиці.

Поради водіям

  • потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції і відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
  • при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
  • не забувайте включити габаритні вогні або протитуманні ліхтарі;
  • в умовах погіршення погодних умов з інтенсивним випаданням снігу та ожеледиці на дорогах не використовуйте автотранспорт з літніми шинами.

Поради пішоходам

  • ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть в колінах і ступайте на всю підошву;
  • не тримайте руки в кишенях - це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби - так краще утримати рівновагу;
  • при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледь-спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
  • будьте уважні і на тротуарі-автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
  • враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів.
  • Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними на проїжджій частині - переходити дорогу тільки в певних місцях на дозволений сигнал світлофора.

"Також нагадуємо водіям, що в період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг і узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки. Автомобілі, що заважають дорожникам, евакуюють", - резюмується в повідомленні департаменту.

Нагадаємо, 2 грудня в Україні потеплішає у всіх регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +12 градусів тепла.

Нагадавши, у перший день зими Україну накрили снігопади в західних областях. Температура повітря на заході опустилася до 2+4 вдень, а вночі -1+1.

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