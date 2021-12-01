Київ вночі накриє мокрим снігом. На дорогах буде ожеледь

Вночі в Києві піде невеликий сніг. На деяких ділянках дороги буде ожеледь.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
"У Києві вночі 2 грудня очікується невеликий сніг, на деяких ділянках дороги буде ожеледь",- йдеться в повідомленні.
Синоптики прогнозують, що буде хмарно з проясненнями, вдень без опадів.
"Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура вночі -1-3, вдень +5+7", - уточнюють у відомстві.
При цьому в Департаменті муніципальної безпеки Києва закликають громадян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендують дотримуватися порад під час ожеледиці.
"Також нагадуємо водіям, що в період погіршення погодних умов не варто залишати авто на тротуарах, крайніх смугах доріг і узбіччях, щоб не заважати роботі спецтехніки. Автомобілі, що заважають дорожникам, евакуюють", - резюмується в повідомленні департаменту.
Нагадаємо, 2 грудня в Україні потеплішає у всіх регіонах. Температура повітря вдень підніметься до +12 градусів тепла.
Нагадавши, у перший день зими Україну накрили снігопади в західних областях. Температура повітря на заході опустилася до 2+4 вдень, а вночі -1+1.