Киев в ночь на 1 декабря может запретить въезд грузовиков: названо условие

В ночь на 1 декабря, в случае непогоды, в Киеве могут ограничить въезд грузовиков в город. Это поможет уменьшить нагрузку на дорожную сеть.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал КГГА.
Еще до начала осадков, дорожники начнут обработку дорог, мостов и тротуаров противогололедными средствами.
"В случае ухудшения погодных условий будет принято решение об ограничении въезда крупногабаритного транспорта в город. Такая мера позволит уменьшить нагрузку на дорожную сеть города и уменьшить вероятность пробок", - пишет пресс-служба КГГА.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что 1 декабря Украину заметет снегом. Киев не станет исключением.